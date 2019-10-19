سلمى حايك تحتفل باليوم العالمي للمدير بإطلالة جريئة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شاركت النجمة والممثلة المكسيكية واللبنانية الأصل سلمى حايك، في الاحتفال باليوم العالمي للمدير الذي صادف الـ16 من شهر أكتوبر، وقامت بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

النجمة العالمية سلمى حايك، علقت على الصور قائلة: كون مدير نفسك .. احتفل باليوم العالمي للمدير على شرف فيلمي الجديد like a boss.

والعمل الجديد من بطولة سلمى حايك وتيفاني حديش وروز بيرن، وإخراج ميغيل أرتيتا وكتبه سام بيتمان وآدم كول كيلي، حيث تدور قصته عن محاولة فتاتين البحث عن ذاتيهما من خلال إنشاء شركة للتجميل، وبينما تعشق إحداهما العمل، تعشق الأخرى المال بشكل أكبر، ولكن تظهر امرأة غنية تسعى للسيطرة عليهما واستغلال أفكارهما لمصلحتها الشخصية.

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وعلى جانب أخر نشرت النجمة والممثلة المكسيكية سلمى حايك، واللبنانية الأصل، مؤخرا، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها عارية الظهر، خلال خضوعها لجلسة علاج بالإبر الصينية، وشاركت بها متابعيها.

وكانت النجمة العالمية قد استغلت وصول حسابها على انستجرام، لـ 12 مليون متابع، لتوجه رسالة شكر إلى متابعيها كافة، قائلة: أنا ممتنة جدًا لكم جميعًا على حبكم ودعمكم !!! لقد وصلت إلى 12 مليون.

وقامت سلمى بحث جمهورها على فوائد الإبر الصينية، قائلة: إبرة للصحة والرفاهية تمثل كل مليون منكم، ثم أعادت نفس الرسالة باللغة الإسبانية.