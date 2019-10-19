طقوس ليدى جاجا بعد الإنتهاء من حفلاتها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت المطربة والنجمة الأمريكية ليدي جاجا، مراحل الروتين الخاص بها الذي تقوم به بعد كل حفلة تؤديها على المسرح وسط الجمهور، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام.

النجمة العالمية الشهيرة البالغة من العمر 33 عاما، وثقت منشورها بثلاثة صور لمراحل معالجتها النفسية والروحية بعد الحفلة، بدأت بحمام من الثلج من مدة 10:5 دقائق ومن ثم حمام من الماء الساخن لمدة 20 دقيقة، وفى النهاية ارتداء البدلة الضاغطة على العظام والمفاصل بداخلها بعض كرات الثلج لمدة 20 دقيقة.

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وكانت النجمة العالمية قد احتفلت منذ أيام بمرور سنة على نجاح فيلمها ” A Star Is Born ” الذى قدمته مع النجم العالمى برادلى كوبر، وكان العمل بمثابة تميمة خط بالنسبة لها حيث حصدت الكثير من الجوائز عنه منها جائزة أفضل أغنية في سباق الاوسكار عن أغنيتها Shallow.

كما أطلقت النجمة ليدي جاجا، مؤخرا، خط مستحضرات تجميل خاص بها، مؤخرا، حيث ظهرت بإطلالة مثيرة خلال حفل إطلاق المنتج الجديد الخاص بخط مستحضرات التجميل المملوك لها ويحمل اسم Haus Laboratories.

واختارت المطربة العالمية للاحتفالية التي أقيمت في سانتا مونيكا فستانا أسود لامعا مع مكياج صارخ والشعر الأصفر المسندل، وكانت ليدي جاجا، أطلقت مستحضرات تجميل Haus Laboratories شهر يوليو الماضي.