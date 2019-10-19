جينيفر لوبيز تظهر في موقع تصوير فيلمها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت جريدة الديلي ميل البريطانية لقطات جديدة ظهرت بها النجمة والمطربة الأمريكية المثيرة للجدل جينيفر لوبيز، وذلك أثناء مواصلتها تصوير فيلمها الجديد Marry Me بشوارع مدينة نيويورك.

الجريدة البريطانية نشرت اللقطات الجديدة التي ظهرت بها النجمة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، خلال تصويرها لبعض المشاهد وهي ترتدي معطف أسود طويل، بعد ظهورها في لقطات سابقة كانت ترتدي خلالها بلطو الاستحمام الأبيض.

وتعود جينيفر لوبيز لاستكمال تصوير مشاهد فيلمها الجديد Marry Me بمدينة نيويورك، بعد أن توقف تصوير الفيلم لفترة لانشغالها بإحياء عدد من الحفلات الغنائية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

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ويعد فيلم Marry Me، من الأفلام التي تعود بها النجمة جينفر لوبيز للأعمال الرومانسية الكوميدية بعد احتفالها مؤخرا بطرح فيلمها الدرامي الجديد “هسلرز”.

وتخرج فيلم Marry Me المخرجة “كيتك ويرو”، وقام بكتابة نصه السينمائي كل من “جون روجرز”، و”تامي ساجر” و”هاربر ديل”، ويعد فيلم الفيلم الجديد للنجمة جينفر لوبيز قصة مستوحاة من رواية تعمل العنوان نفسه طرحت للروائي “بوبي كروسدي”.

وتجسد النجمة جينفر لوبيز في الفيلم شخصية باسم “كيت فالديز”، ويشاركها في بطولة الفيلم النجم أوين ويلسون الذي يجسد شخصية باسم “تشارلي جيلبرت” والنجمة ساره سيلفرمان التي تجسد شخصية باسم “باركر ديبس”، وجون برادلي الذي يجسد شخصية باسم كولن كالوي، والمغني مالوما الذي يجسد شخصية باسم “باستيان”.

كما يشارك في بطولة العمل مايكل بوتو وكلوي كولمان التي تجسد شخصية باسم لو جيلبرت وستيفان ويليامز الذي يجسد شخصية باسم “جوناثان بيتس”، وتمتلك جينيفر لوبيز رصيدا حافلا من الأفلام الرومانسية عبر مسيترها الفنية التي بدأت منذ عام 1986.