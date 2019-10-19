أحمد الفيشاوي يستعد لـ«أشباح أوروبا» في الجيم.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان المصري أحمد الفيشاوي، لدوره في فيلم “أشباح أوروبا”، والذي يقوم بتصويره حاليًا بتمارين قتاليه قاسية.

أحمد الفيشاوي، نشر فيديو له خلال خضوعه للتمارين مع مدربه الخاص عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، كما خضعت الفنانة هيفاء وهبي لنفس التمارين.

”أشباح أوروبا”، تدور قصته حول ثلاثة أشقاء، منهم ثلاثة في منطقة شعبية، ومثلهم في دولة أوروبية، وتتلقى هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي” تدريبات مكثفة خلال الفترة الحالية على مشاهد الأكشن قبل انطلاق التصوير حتى لا يواجهون صعوبة أثناء العمل.

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الفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعد ما عمل مساعدًا للمخرج معتز التونى وأيضًا المخرج محمد ياسين في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

”أشباح أوروبا” بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، معتصم النهار، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار: أمين جمال، محمد أبو السعد، شريف يسري، إخراج محمد حماقي، والفيلم يعد أول إنتاج محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي.