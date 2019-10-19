طليقة طلعت زكريا ترثيه: وحشتني يا أعز الناس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت شيرين المنزلاوي والدة الفنانة المصرية هنا الزاهد، وطليقة الممثل طلعت زكريا، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام بصورة لها برفقة الفنان الراحل.

وعلقت على الصورة قائلة: ” وحشتني يا اعز الناس ياهديه ربنا ليه انت حبيبي في الله ربنا اغفر له وارحمه فأنت ارحم الراحمين”

وكانت شيرين المنزلاوي، وطلعت زكريا قد انفصلت قبل رحيله بتقريبا عام، ولكن ظلت العلاقة الأسرية جيدة بينهما وحضر حفل زفاف هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي

Advertisements

والدة هنا الزاهد أصيبت بحالة انهيار وبكاء شديدة خلال مشاركتها في عزائه الذي حضره عدد كبير من النجوم ورجال الدولة.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا، رحل عن عالمنا يوم ٨ أكتوبر، بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وتم تشييع جثمانه في الإسكندرية مسقط رأسه، وشهدت جنازته حضور حشد جماهيري هائل.

وكشفت ابنته إيمي طلعت زكريا، سبب وفاة والدها مؤكدة أنه كان مفرطا في التدخين، ولهذا تم نقله للمستشفى بسبب مشاكل في الرئة وتوقف قلبه لأكثر من مرة خلال يوم واحد إلى أن رحل.