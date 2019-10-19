دنيا بطمة تعلّق على أنباء منعها دخول المغرب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت عدة أنباء مؤخرا حول منع الفنانة المغربية دنيا بطمة من دخول بلدها المغرب.

الفنانة المغربية خرجت عن صمتها لتنفي صحة هذه الأنباء تماما، وقالت: “نشفق على بعض المواقع التي تنشر هذه الأكاذيب رغم أنها لم تكن موجودة معي”.

دنيا أكدت أن الجميع يرى أنها تسافر وتعود إلى المغرب، وأن كا ما تردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأضافت: “ما ينشره هؤلاء من أكاذيب يضيع مصداقيتهم عند القراء، لذلك ابحثوا عن موضوع آخر غير دنيا بطمة “.

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وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير احتفالا بوصول عدد متابعي صفحتها على موقع “انستجرام” إلى 5 مليون متابع.

الفنانة المغربية ظهرت في الجلسة بفستان أحمر بسيط، وأمسكت ببالونات حملت رقم 5m” “، بالإضافة لباقة من الورود الحمراء علق عليها مجسم لرقم “5”.

دنيا شاركت جمهورها بمجموعة صور من جلسة التصوير، على حسابها على “انستجرام”، ووجهت الشكر لهم، بقولها: ” شكرا على الخمسة مليون متابع حقيقي عالانستغرام احبكم شكرا لكم على الاهتمام وأنتم إضافة جميلة لحياتي”.