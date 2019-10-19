راغب علامة: تحكمني العاطفة أحيانا في The Voice

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان اللبناني راغب علامة، طرقه في اختيار متسابقين برنامج the voice والذي يشارك به كعضو لجنة تحكيم.

راغب علامة، قال إنه في بعض الأحيان يلجأ إلى العاطفة في اختيار بعض الأصوات في برنامج The Voice، والذي يشارك فيه كعضو لجنة تحكيم البرنامج.

وأضاف في تصريحاته لقناة mbc: “في برنامج The Voice تحديدًا لابد في أخر لحظة أن أعود إلى عقلي عقل الفريق الذي يتحدى فرق أخرى للوصول إلى الأفضل واتغلب عن العواطف خاصة أننا فنانين ونعرف تمامًا مدى شعور الموهبة الجميلة والرائعة”.

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وتابع: “لم يعد لدينا مكان نأخذهم فيه، أو نكون نبحث عن صوت متغير ومختلف غير الصوت الجميل الذي سمعناه وبنشرح للموهبة وأكثر من 20 ألف شخص قدموا فمعنى الوصول للبرنامج هو نجاح”.

يذكر أن راغب علامة، عاد لتحكيم البرامج بعد غياب سنوات بسبب خلافاته مع الفنانة الإماراتية أحلام.

وتضم اللجنة الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنانة الإماراتية أحلام، والفنان ال مصري تدور حماقي، يتنافس النجوم الأربعة لضم المتسابقين إلى فرقهم.