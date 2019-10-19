«جبروت» الفنانة شيماء سيف في الغيرة الزوجية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية شيماء سيف، بعض تفاصيل عن حياتها مع زوجها المنتج محمد كارتر، وغيرتها الشديدة عليه.

شيماء سبف، قالت خلال لقائها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، والمذاع عبر فضائية cbc، إنها لا تغير في المطلق من اصدقائهم المقربين، ولكنها تفتش خلفه في رسائل مواقع التواصل الاجتماعي وعند عثورها على رسائل لا تعجبها تقوم بعمل بلوك لصاحبتها.

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وأضافت، أنها ذات مرة خلال فترة خطبتها له تشاجرت مع إحدى الفتيات بأحد المطاعم، بعدما عرضت الفتاة على زوجها أن ترقص له لأنه منتج، وأخبرها هو بذلك، ولم تفوت الموقف دون أن تتشاجر مع الفتاة مؤكدة أن ذلك حتى تشعرها بخطأها ولكي لا تتجاوز مع أحد غيره.

يذكر أن شيماء سيف، تعرفت على زوجها محمد كارتر، خلال مشاركتها في برنامج “نفسنة”، وارتبطت به خلال مشاركتها في مسرحية “أهلا رمضان” والتي كانت تشارك في بطولتها مع الفنان محمد رمضان، وروجينا وعدد من النجوم، واحتفلت لخطبتها على المسرح.

واحتفلت شيماء بزفافها العام الماضي في حفل كير حضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.