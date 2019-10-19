طليقة علي ربيع تخوض مجال التمثيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت ندى محمود، طليقة الفنان المصري علي ربيع، عن استعدادها لخوض مجال التمثيل.

طليقة الفنان المصري قالت إنها عرض عليها بعض الأعمال مؤخراً، ووجدت تشجيع من المحيطين بها وهو ما جعلها تقرر خوض التجربة.

وعن العمل الذي تريد أن تخوض به تجربة التمثيل، قالت إنه لابد أن يكون مناسب لها ويبرز مهاراتها، خاصة أنها لديها خلفية عن التمثيل، حيث كانت تمتهن فن البالية.

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ندى محمود أكدت أنها بمجرد أن تجد السيناريو المناسب لن تترد في الموافقة والإعلان عن ذلك.

يذكر أن ندى محمود كانت قد أعلنت طلاقها من زوجها علي ربيع، في شهر إبريل الماضي، وذلك على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن والدة ربيع هي من تقف وراء طلاقه لها وطردها من المنزل هي وابنتها.

حيث كتبت: “أمك ثم أمك ثم امك وان قالتلك طلق مراتك و اطردها من بيتها هى و بنتك متترددش يا قلب امك شكرًا انا وبنتك خصيمك يوم القيامه”.

وأضافت: “انا خصيمه اى حد ظلمنى انا وبنتى أو اثر عليا تأثير سلبى فى حياتى و خربهالى و عند الله تلتقى الخصوم و يوم القيامه نلتقى امام الله.. إليك فوضت امرى يا الله وانت خير وكيل”.