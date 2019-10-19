رجاء الجداوي في ضيافة عمرو دياب ودينا الشربيني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية رجاء الجداوي جمهورها في صور لها برفقة الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.

رجاء نشرت الصور عبر حسابها على موقع «انستجرام»، وكتبت معلقة: «ميرسي يا عمرو انت ودينا اوي على ضيافتكم الجميلة بحبكم أوي يا ولاد ربنا يحفظكم ويسعدكم».

صور الفنانة المصرية حازت على إعجاب عدد كبير من متابعيها وسأل بعضهم عن مكان اللقاء ومناسبة الزيارة.

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يُذكر أن علاقة الفنان عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني مازالت موضع جدل وفضول بين الجمهور، وخاصة أنه لا يوجد مسمى محدد للعلاقة بينهما.

عمرو دياب لم يعلن زواجه من دينا، ودينا أيضا تتكتم على أي تفاصيل، بينما لم يصرح الفنان بشكل مباشر أنه انفصل عن زوجته وأم أولاده زينة عاشور، وإن كانت الشواهد تؤكد ذلك.

رجاء الجداوي تم تكريمها مؤخرا في حفل بالرياض، الذي أقيم من رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ.

الحفل حضره عدد من الفنانين، وعبرت الفنانة رجاء الجداوي عن سعادتها بالتكريم، ووصفت الحدث بأنه الأهم في حياتها.