نجمات قررن هجر مواقع التواصل الاجتماعي قبل شيرين عبدالوهاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، اعتزالها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية وذلك بعد حالت التنمر والتعليقات التي تلقتها بسبب إعلانها إقامة حفل خيري لصالح المتضررين من حرائق لبنان.

شيرين عبدالوهاب، لم تكتف بقرار الابتعاد مثل غيرها من النجوم ولكنها قامت بإغلاق جميع صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت شيرين، قد كشفت في اكثر من لقاء تلفزيوني لها أنها من الأشخاص الذين يعشقون العيش بهدوء وبعيدًا عن الصراعات ويبدو أنها اتخذت هذا القرار بعد المعاناة التي عانتها طوال السنة الماضية.

ولم تكن شيرين عبدالوهاب، هي الفنانة الأولى التي تهجر مواقع التواصل الاجتماعي، فسبقتها بفترة قصيرة الفنانة السورية أمل عرفة، والتي هجرت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعرضها للتنمر.

وقالت في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “إلى الأصدقاء لم أحذف أحدًا لكني سأودعكم بهذا الفيديو اللطيف لابنتي (روحي) وأتفرغ لحياتي ومهنتي.. إلى لقاء آخر بوقتٍ أنسب..غداً في الحادية عشرة ظهراً ستغلق الصفحة الى أن يشاء الله. تمنياتي لكم باللطف والخير وابتعاد البعض عن غريزة القطيع الجارحة و(التنمير بحق بعضنا) سلامي وكونو بألف خير مع محبتي”.

Advertisements

قرار أمل عرفة، بإعتزال صفحات مواقع التواصل لم يستمر سوى أيام محدودة، حيث عادت بعدها لتغرد من جديد بصور من كواليس مسلسلها الجديد “حارس القدس”.

كما أعلنت الفنانة كندة علوش، اعتزالها لمدة أسبوع شهريًا لمواقع التواصل الاجتماعي بسبب الانتقادات والتنمر الذي تجده في التعليقات.

وقالت في تغريدتها: “الطاقة يلي بيصرفها الواحد مشان يعمل كونترول ومايرد على الفتايين والمسيئين وملفقي الشائعات والناصحين والمنظرين والسلبين والعدائيين وشافطي الطاقة مهووولة.. يارب الهمنا الصبر.. أظن انو الحل الوحيد انو الواحد ياخد كل أسبوع اجازة اربع تشهر من السوشال ميديا”.

الفنانة غادة عبدالرازق، كانت من أكثر الفنانين نشاطًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعد سلسلة أزمات تعرضت لها وخاصة الفيديو الذي نشر لها وهي نائمة وأظهر مناطق حساسة من جسدها قررت بعدها هجر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها عادت بعد فترة وجيرزة.

أما في الشهور القليلة فابتعدت غادة عبدالرازق بهدوء تام عن مواقع التواصل واكتفت بنشر صور من جلسات تصوير ويميات بسيطة وليست كعادتها قبل أزمة الفيديو الشهير.

أما عن الفنانة التونسية درة، فققرت أن تواجه التنمر الذي تتعرض له عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان أخرها بعد مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي وردها على إحدى متابعتها والتي قالت لها في تعليق: “ياريتحك بتعرفي تمثلي زي ما بتعرفي تلبسي”، فردت عليها بقولها : “بعرف أكثر وأحسن”.