كريم فهمي يحتفل بعيد زواجه بتهنئة رومانسية لزوجته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري كريم فهمي بعيد زواجه بأن قام بإرسال تهنئة شديدة الرومانسية لزوجته دانيا البناوي.

كريم نشر صورة جمعته بزوجته، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقها بتهنئة لزوجته، قال فيها: “هذا هو اليوم الذي تحول فيه قلبانا إلى قلب واحد، شكرًا لكي على الحب الذي منحتيني إياه”.

الفنان المصري أضاف: “ذكرى سعيدة للمرأة التي منحتني الكثير من الحب كل يوم، لنجعل زواجنا رائعًا أكثر، بحبك”.

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يذكر أن الفنان المصري كريم فهمي تزوج من دانيا البناوي في عام 2015،وقد رزق الثنائي بثلاث بنات، هن “كاميليا وناعومي وجميلة”.

وينشر كريم الكثير من الصور التي تجمعه ببناته، لكنه يحرص دائما على إخفاء معالم وجوههن، وهو ما عرضه للكثير من الانتقادات من جمهوره.

إحدى متابعات كريم قارنت بين بناته وبنات الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي لا تخفي وجوههن في الصور التي تنشرها لهن، حيث كتبت: “كريم فهمي حاطط قلوب على صور بناته في الوقت اللي نانسي عجرم منزله فوتوسيشن لبنتها اللي عمرها شهور وزي القمر ما شاء الله.. طبعا هو خايف على بناته من الحسد واللي واضح إنهم أحلى كتير من بنت نانسي”.

الفنان المصري رد على كلام المتابعة، بقوله: “مش قصة أحلى ولا أوحش.. قصة إن أنا حر بس للأسف السوشيال ميديا ادت ناس كتير حق التدخل في الحياة الشخصية.. يعني حضرتك مقدرش أقولك بتلبسي ده ليه ومتلبسيش ده ليه زي فلانة مثلا متحررة.. كده ابقا قليل الذوق. شكرًا”.