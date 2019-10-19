الفنانة الكويتية هند البلوشي تنعي عمها

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

توفي عم الفنانة الكويتية هند البلوشي، والذي يدعى عبدالله مبارك محمد الشعيبي.

الفنانة الكويتية نعت عمها الراحل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي عبدالله مبارك محمد الشعيبي”.

هند كشفت موعد الجنازة والعزا بقولها: “الدفان يوم السبت 19/ 10/ 2019 بمقبرة الصليبيخات، عزاء الرجال/ يوم واحد في مقبرة الصليبيخات، عزاء النساء/ بيان ق8 ش1 ج9 م63.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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وكانت الفنانة الكويتية هند البلوشي قد كشفت مؤخرا عن تعرضها لحادث سير مروع تسبب لها في إصابات بالغة في وجهها.

الفنانة الكويتية أصيبت بتحطم أنفها وإصابة بالغة في فكيها، وقد ظهرت هند وهي تضع ضمادة طبية على أنفها وحول فكيها.

إصابة هند البالغة في أنفها دفعهتا لإجراء عملية تجميل بها، وقد نشرت مقطع فيديو لها من داخل عيادة لتجميل، وكشفت عن شكل أنفها بعد العملية، معبرة عن إعجابها الشديد به.

ومن ناحية أخرى، تشكك بعض متابعي الفنانة الكويتية في تعرضها لحادث سير من الأساس، واتهموها بالكذب وأنها خضعت فقط لعملية تجميل بأنفها.