جينيفر لورانس تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد

متابعة بتجـــــــــرد: تدخل النجمة ​جينيفر لورانس​ وحبيبها ​كوك ماروني​، القفص الذهبي يوم السبت المقبل.

وكشف موقع “​ديلي ميل​” البريطاني، أن حفل الزفاف يضم 150 ضيفاً في ولاية رود آيلاند الأميركية.

بينما نشر موقع “NW” تقريراً يؤكد أن لورانس لن تدعو والديها من أجل حضور حفل زفافها، ويعود السبب في ذلك إلى أن والدتها

تحدثّت بطريقة لم تعجبها عن خطيبها، وهي تعرف أنها صريحة مثل إبنتها.

يُذكر أن جينيفر ورانس واعدت كوك ماروني في حزيران/يونيو الماضي، وتعرّف الإثنان على بعضهما من خلال أصدقائهما المشتركين.