ماذا قال ياسر جلال عن “الفتوة”؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أكد الفنان ياسر جلال أن مسلسله الجديد “الفتوة” لا ينتمي إلى فئة الأعمال التاريخية، على الرغم أن أحداثه تدور في فترة زمنية قديمة.

وقال جلال، أن “الفتوة لا يرتكز على تيمة الأكشن فحسب، بل يضم قوالب فنية عديدة، ومواقف رومانسية وقضايا اجتماعية مهمة”. وأضاف أن “الأحداث نفسها مختلفة تماماً عما قُدم من قبل عن شخصية الفتوة، في أعمال سابقة”.

وأوضح الفنان المصري، أن العمل ما زال في طور التحضير، وقد بدأ المخرج حسين المنباوي إجراء ترشيحات للأدوار، لكن لم يتم التعاقد مع أي ممثل حتى الآن، ولم يتحدد بعد موعد انطلاق التصوير.

من المقرر عرض مسلسل “الفتوة” في رمضان 2020، وهو من تأليف هاني سرحان.