"يوم وليلة" يفتتح الدار البيضاء للفيلم العربي

انطلقت فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، الجمعة، بعرض الفيلم المصري "يوم وليلة" في عرضه الأول في العالم العربي.

وحضر حفل الافتتاح من أسرة الفيلم الفنان أحمد الفيشاوي والمؤلف يحيى فكري والمخرج أيمن مكرم والمنتج الفني ريمون رمسيس.





وشهد الحفل حضورا كبيرا لنجوم وصناع السينما المغربية والعربية، منهم هاني رمزي وأحمد وفيق وفتحي عبدالوهاب من مصر، وداود حسين من الكويت، والمخرج سعيد حامد من السودان، والمخرج أحمد راشدي من الجزائر، والمخرج خالد الزدجالي من سلطنة عمان، والمخرج عمرو جمال من اليمن، ومن الفنانين المغاربة نسرين الراضي وزبيدة عاكف وعزيز داداس ويونس ميكري وزهور سليماني وفاطمة عاطف والمخرج حسن بن جلون، فضلا عن حضور والي مدينة الدار البيضاء.





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وألقت رئيسة المهرجان فاطمة النوالي كلمة قصيرة رحبت فيها بالضيوف من جميع أنحاء الوطن العربي، مؤكدة أن المهرجان يسعى لخلق حالة من التواصل بين الجمهور المغربي والسينما العربية.





وتضمن حفل الافتتاح تكريم نجوم الكوميديا؛ دريد لحام من سوريا، والذي اعتذر عن عدم الحضور وتم عرض مقطع فيديو له يشكر فيه إدارة المهرجان على التكريم، إضافة إلى هاني رمزي من مصر، وداود حسين من الكويت، وعزيز داداس وزهور سليماني من المغرب.





كما صعد إلى خشبة المسرح أعضاء لجنتي تحكيم المهرجان، حيث ضمت لجنة الفيلم الروائي الطويل المخرج عبدالرحمن التازي من المغرب رئيسا، وعضوية النجم المصري فتحي عبدالوهاب، والنجمة التونسية سهير بن عمارة، والناقد الكويتي عبدالستار ناجي، والمخرج العراقي قاسم حول، وضمت لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير المخرج السوداني سعيد حامد رئيسا، وعضوية الممثلة المغربية جليلة التلمسي والإعلامي السوري حسام الدين ناصر.

وينظم المهرجان خلال فعاليات الدورة الثانية محاضرات بعنوان "ماستر كلاس" لكل من المخرج الجزائري أحمد راشدي، والمخرج المصري خيري بشارة، والمخرج المغربي أحمد بولان.



