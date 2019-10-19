الجوكر وقناع سلفادور دالي حاضران بمظاهرات لبنان.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاجأ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ببعض صور المظاهرات التي تحدث في لبنان؛ إذ تقمص البعض شخصيات من الأفلام والمسلسلات.

ومن المعروف أن "الجوكر" أصبح يشتهر برمز الثورة على الفساد، خصوصًا بعد عرض الفيلم مؤخرًا؛ إذ طرح الفيلم فكرة ثورة سكان مدينة جوثام الأمريكية الخيالية للثورة على الفساد.

اللبنانيون تأثروا بشخصية "الجوكر"؛ إذ تلوّنت وجوه بعض المحتجّين كوجه "المهرّج" والبعض قال إن السبب "مدينتنا خربانة مثل مدينته".

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وكان للمسلسل الإسباني الشهير "بيت الورق" (La Casa De Papel) نصيب؛ إذ رفعت لافتات تيمّنًا بأسماء شخصيّات المسلسل الثائر ضد سلطة المصارف والقائم على عمليّة سطو دار سك العملة.

وحضر تأثير المسلسل في صفوف المحتجّين في لبنان، وانتشر قناع شخصيّات المسلسل (سلفادور دالي) بين عدد من المتظاهرين وزيّهم الأحمر.

ومن المعروف أن قناع "سلفادور دالي" والبزّات الحمراء كانا رمزًا لقضية المقاومة ومناهضة الفاشية المتضمنة في المسلسل.