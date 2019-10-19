حنان مطاوع تُفاجئ متابعيها وتنشر أول صورة لابنتها أماليا

فاجئت الفنانة المصرية حنان مطاوع متابعيها مؤخرًا بنبأ ولادتها لطفلتها الأولى "أماليا" والتي كانت قد أخفت حملها بها من الأساس، طوال الأشهر الماضية، وكانت قد أخفت خبر حملها، لكنها قررت الإعلان عنه بعد أيام من ولادتها، فنشرت صورة لها برفقة زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني ووالدتها الفنانة سهير المرشدي، من داخل غرفة العمليات بعد أن رزقت بطفلتها.

واليوم، قررت حنان مطاوع أن تشارك الجمهور بصور جديدة لها، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة مجمعة، استعرضت خلالها كيف استطاعت أن تخسر وزنها سريعًا بعد الولادة، وتعود لوزنها الطبيعي.

وظهرت حنان في إحدى الصور خلال الشهر الأخير من الحمل، وفي صورة أخرى ظهرت وهي تحمل ابنتها برفقة زوجها، عقب ولادتها بيوم واحد فقط، ولم يظهر وجه ابنتها الصغيرة بشكل واضح، لكن هذا يعد الظهور الأول لها.

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وفي الصورة الثالثة ظهرت حنان خلال كواليس برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي عبر شاشة cbc، حيث بدت بنحافة ملحوظة عقب الولادة، وعلقت حنان قائلة: "الشهر التاسع، تاني يوم ولادة، بعد شهر وأسبوع من الولادة، اللهم لك ألف حمد وشكر،اللهم بارك لي في أماليا وأمير وأمي وعافيتي، وأسعد كل الناس".

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حنان مطاوع تتحدث عن كواليس فترة الحمل

الجدير بالذكر أن حنان أكدت في اللقاء التلفزيوني التي صورته مع منى الشاذلي، أنها أخفت خبر حملها بناءً على رغبة والدتها، كما كشفت عن أنها تعرضت لبعض المواقف المحرجة في فترة الحمل، وقالت: "كنت بنام في أي مكان وفجأة من غير أي مقدمات، قبل ماكنت أعرف إني حامل.. وكنت ببقى مكسوفة جدا، كنت ببقى قاعدة مع ناس وأنام من غير مآخد بالي، أو أنام في أي عربية، أو أدخل الكرفان وقت التصوير وأنام ويصحوني على المشاهد بتاعتي".

كما تحدثت عن سبب تسمية طفلتها الأولى باسم "أماليا"، فقالت بأنها كانت تفضل الأسماء العربية القديمة إلا أن زوجها رفض ذلك، ثم وقع اختيارهما على أسماء فرعونية متعددة وهي (أناليا) ومعناه الأميرة الكبيرة و(أماليا) ومعناه الأميرة الصغيرة، و(نوشكا) الذي يعني الوردة البرية، ثم استقرا أخيرًا على أماليا.

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