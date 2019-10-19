التفاصيل الكاملة لحقيقة رفض لبلبة التصويت لـ "ورقة جمعية" في مهرجان الإسكندرية

كشف مصدر من داخل الشركة المنتجة لفيلم "ورقة جمعية "، الأسباب الحقيقية التي دفعت الفنانة لبلبة لعدم حصول الفيلم على أي جائزة من مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته الـ35 التي تتولى رئاسة لجنة تحكيمه.

قائلا: "إن المؤلف محمد جمال طه والمخرج أحمد البابلي، قاموا بالفعل بعرض سيناريو الفيلم في البداية على الفنانة لبلبة، للقيام ببطولته، ولكن

8 غها طلبت العديد من التعديلات على سيناريو الفيلم لكي توافق على تقديمه، وهو ما رفضه المؤلف نظرا لكونه يرى أن هذه التعديلات تخل بالسياق الدرامي للأحداث من وجهة نظره، مما جعل الشركة المنتجة تعرض العمل على الفنانة لوسي والذي نال اعجابها وقررت العودة من خلالة لشاشة السينما التي كانت غائبة عنها لفترة طويلة".

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واضاف المصدر، أن لبلبة حينما قرأت الفيلم، نالت اعجابها وقالت بالنص للمؤلف:" هذا فيلم مهرجانات وفي حالة دخوله اي مهرجان بالتأكيد سوف يحصل على جائزة"، وعلى الرغم من هذا لم يحصل على أي جائزة خلال مهرجان الإسكندرية في دورته الـ35، على الرغم من كونها رئيسة لجنة التحكيم خلال المهرجان.

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وأوضح المصدر، أن الفيلم فور عرضه خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية نال العديد من الاشادات من قبل العديد من الحضور أبرزهم المخرجة أنعام محمد علي والمخرج علي عبد الخالق والمخرج محمد الشال ومدير التصوير محسن أحمد، وكانت قاعات عرض الفيلم كاملة العديد.

ومن منطلق حق الرد قمنا بالتواصل مع الفنانة لبلبة لمعرفة الأسباب وراء عدم حصول فيلم"ورقة جميعة" على جائزة من مهرجان الاسكندرية في دورته الـ35، ولكنها رفضت الاجابة نهائيا واستنكرت السؤال من الأساس قائلة:" هذا الأمر يخص لجنة التحكيم وحدها فقط وليس من حق أي أحد سؤال لجنة التحكيم عن سبب الرفض أو قبل لأي فيلم يشارك بالمهرجان".

يذكر أن ورقة جمعية من بطولة لوسي وميدو عادل وسهر الصايغ وسامي فهمي ومحمود فارس وإبراهيم السمان وأحمد صيام وسامي مغاوزي، ومن تأليف محمد جمال طه، وشارك في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الروائية الطويلة، وخرج دون أي جوائز.

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