شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مقدمة نارية لـ"تامر حسنى" فى أولى حفلات موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مقدمة نارية من مقدمى حفل النجم تامر حسنى، أمس، التى أقيمت فى مدينة الرياض بالمملكة السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض تحت رعاية وزارة الترفية التى يرأسها معالى المستشار ترك آل الشيخ .

ووصف مقدمو الحفل تامر حسنى بأنه أول فنان مصرى استطاع حصد النجاحات والأرقام القياسية بكل حفلاته، وتحديداً بحفلاته فى السعودية، كذلك يعد من النجوم القلائل الذين يتمتعون بشعبية كبيرة فى مصر والوطن العربى وصلت إلى العالمية، نال حب الناس وصاحب موهبة وقصة كفاح كبيرة.

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تامر حسنى قدم واحدة من أروع حفلاته فى السعودية وسط حضور ما يقرب من 100 ألف شخص فى الرياض، وقدم العديد من أغانيه ومنها "عيش بشوقك" يا بنت الايه، كفاياك أعذار، نسينى ليه، وأغانى أخرى .

وفى سياق آخر ينتظر حسنى عرض فيلمه "الفلوس" المقرر طرحه بدور العرض يوم 3 يناير المقبل، ويشارك فى بطولته تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.