شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تنتهى من تسجيل 5 أغانى من ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة أنغام من تسجيل 5 أغنيات ضمن ألبومها الجديد، حيث بدأت فى تحضيرات الألبوم منذ فترة، ومن المقرر أن تطرح الألبوم بداية عام 2020، وتواصل حاليًا عمليات البحث والاستماع للأغنيات الجديدة رفقة زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم الذى يحظى بنصيب الأسد فى هذا الألبوم.

واستقرت أنغام على تصوير أغنية "ياريتك فاهمنى" فيديو كليب من ألبومها الأخير، ومن المقرر أن تتولى إخراج الكليب المخرجة إنجى جمال، استعدادًا لطرحه خلال الأسابيع المقبلة بعد النجاح الكبير الذى حققه الألبوم عقب طرحه.

وتستعد أنغام لإحياء حفل غنائى على المسرح الكبير ضمن مهرجان الموسيقى العربية الـ28 بدار الأوبرا المصرية يوم 6 نوفمبر المقبل، وبعد طرحها بساعتين نفدت تذاكر النجمة أنغام التى يعد من أقوى حفلات المهرجان والذى يصاحبها أوركسترا المايسترو هانى فرحات.