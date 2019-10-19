شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية غير متوقعة لفيلم Maleficent: Mistress of Evil فى الأسبوع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت التقديرات الأولية لفيلم الإثارة والخيال العلمى Maleficent: Mistress of Evil للنجمة العالمية أنجلينا جولى انخفاضا غير متوقع فى الافتتاحية الأولى للفيلم داخل أمريكا الشمالية، محققاً 35 مليون دولار فى 3790 دور عرض.

وتأتى الإيرادات الأولية التى حققها الفيلم منخفضة عن التوقعات المبكرة التى كشفت عنها الشركة المنتجة والتى وصلت لـ 45 مليون دولار فى الافتتاحية الأولى محلياً وما يقارب الـ 100 مليون دولار فى الافتتاحية الأولى عالمياً.

ويخوض فيلم Maleficent: Mistress of Evil معركة كبيرة فى تصدر شباك التذاكر مع فيلم الجوكر الذى تصدر البوكس أوفيس ثلاثة أسابيع متتالية منذ عرضه فى 4 أكتوبر الجارى، بالإضافة إلى التنافس الشرس مع فيلم Zombieland: Double Tap الذى نجح فى حصد 28 مليون دولار فى افتتاحيته الأولى.

ونجح الفيلم الأول من Maleficent فى تحقيق مبلغ 69 مليون دولار فى شباك التذاكر المحلى عام 2014، وأكثر من 750 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم بتكلفة إنتاج قدرها 180 مليون دولار.