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نادين نجيم تترك أولادها من أجل المشاركة فى مظاهرات لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرا للأحداث الصعبة التى تشهدها لبنان حاليا شاركت الفنانة نادين نجيم فى التظاهرات، ونزلت إلى الشارع برفقة الفنانة كارمن لبس، ووجهت رسالة مؤثرة محتواها أنها استغربت من قلة عدد المتظاهرين وأن عدد الشعب اللبنانى أربعة ملايين نسمة ولا يوجد فى الشارع سوى مليون واحد.

وأضافت أنّها ضحت وتركت أولادها فى البيت واستغرق معها الطريق ساعتين لتصل إلى ساحة الاعتصام.

واجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة، الاثنين الماضى عددا من المناطق اللبنانية، خاصة فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والأشجار، كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق.

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