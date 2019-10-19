شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد مع محمد رجب فى "الأخ الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة دينا فؤاد للمشاركة فى مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب، الذى ينطلق تصويره خلال أيام فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وتجسد دينا فؤاد دور مهم ومحورى خلال الأحداث.

وانتهى المؤلف أحمد عبد الفتاح من كتابة 25 حلقة من حلقات مسلسله الجديد "الأخ الكبير" بطولة النجم محمد رجب، وإخراج إسماعيل فاروق، حيث ينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتجرى الجهة المنتجة للعمل ابرام باقى التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وذلك للعرض فى الموسم الشتوى.

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مسلسل "الأخ الكبير" إنتاج شركة سينرجى وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب وعبير صبرى وهبة مجدى ومحمد عز ومحمود حجازى وهاجر أحمد، وراندا البحيرى، ومن المقرر تصويره ما بين مدينة الإنتاج الإعلامى وشوارع أكتوبر والتجمع الخامس.

والعمل هو التجربة الأولى للنجم محمد رجب فى نوعية أعمال الـ45 حلقة، التى تعرض خارج شهر رمضان، وذلك بعدما ظهر فى رمضان الماضى بمسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد مسلسل "قيد عائلى"، التى حققت من خلال الشخصية التى قدمتها نجاحاً جماهيرياً مع المخرج تامر حمزة وشارك فى بطولة العمل كل من الفنان صلاح عبد الله وبوسى وميرفت أمين وعزت العلايلى ودنيا عبد العزيز وسيمون وأخرون من النجوم.