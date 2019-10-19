إيرادات الجمعة.. "joker"يحافظ على الصدارة و" Maleficent: Mistress of Evil" الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الجمعة 18 أكتوبر، إيراد قُدر بمليون و455 ألفًا و37 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم " Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، بعد تحقيقه 849 ألفًا و432 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Gemini man"بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 411 ألفًا و47 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم " Zombieland: Double Tap" محققًا 109 آلاف و139 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 55 ألفًا و160 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم"Abominable" محققًا 50 ألفًا و481 جنيها، وفي المركز السابع يأتي فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، محققًا 40 ألفًا و892 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "jexi" بطولة Adam Devine، وحقق أمس 37 ألفًا و306 جنيهات، وذهب المركز التاسع فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw"، وحقق 27 ألفًا و915 جنيها، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "47 meters down" بعد تحقيقه 22 ألفًا و217 جنيهًا.