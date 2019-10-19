صورة| رانيا يوسف في كواليس مسلسلها الجديد "الآنسة فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعي حسابها على موقع "إنستجرام"، بصورة من كواليس مسلسلها الدرامي الجديد "الآنسة فرح". وتظهر رانيا في الصورة وإلى جوارها الفنان أسماء أبو اليزيد، والفنان أحمد مجدي، وعلقت: "قريبًا.. الآنسة فرح". "الآنسة فرح" مأخوذ من مسلسل أمريكي، مقرر عرضه في 4 أجزاء، بطولة: رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي واخراج أحمد الجندي.

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