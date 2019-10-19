جود سعيد يشارك بـ"نجمة الصبح" في أيام قرطاج السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
ينافس فيلم "نجمة الصبح" للمخرج جود سعيد في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة بأيام قرطاج السينمائية في الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.
ويدور الفيلم حول خلدون وعارف أخوان فرقتهما الحرب، كلاهما في قلبه رأيه ويتحاربان، وبينهما نسمة ونجمة بينهما حلم لا وصول له، ويُلقى الفيلم الضوء عن الفقد وقسوته وألم الانتظار، ويستعرض قصص أولئك الفقراء الذين يعبّدون بأحزانهم لمعة الأمل في شمس الغد.. حبّ وموت أيهما سيغلب كي تستقيم الحياة؟!
يشارك في بطولة الفيلم: محمد الأحمد، حسين عباس، لجين إسماعيل، نسرين فندي، سارة صدقي وناديا صدقي، سيناريو جود سعيد وسماح القتال، إنتاج المؤسسة العربية للسينما، ومن إخراج جود سعيد.
جود سعيد هو مخرج من مواليد دمشق ١٩٨٠، له العديد من الأعمال الروائية الطويلة، مثل: فيلم "مرة أخرى" الحائز على عدة جوائز من بينها ذهبية أفضل فيلم عربي في مهرجان سان فرانسيسكو ،وذهبية أفضل فيلم عربي في المسابقة العربية لمهرجان دمشق السينمائي، فيلم "بانتظار الخريف" عام ٢٠١٥ والذي حصل على ذهبية مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان وهران، "مطر حمص" والذي شارك في عدة مهرجانات دولية وعربية، منها: قرطاج والقاهرة السينمائي الدولي، فيلم "مسافرو الحرب" عام ٢٠١٨ والذي حصل على أربع جوائز في أيام قرطاج السينمائية، وهي: التانيت البرونزي، جائزة الجمهور، أفضل صورة وجائزة الفيبريسي لأفضل فيلم، كما حاز على جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان شرم الشيخ السينمائي الدولي.
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