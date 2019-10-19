سيد رجب وسلوى محمد علي يعرضان "حبيب" في "أيام قرطاج السينمائية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس فيلم "حبيب" للمخرج شادي فؤاد في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بأيام قرطاج السينمائية، في الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.

وتدور أحداث الفيلم حول حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها.

"حبيب" بطولة سيد رجب، سلوى محمد علي وعلى صبحي، إنتاج مشترك بين شركتي ريد ستار للإنتاج الفني و S Productions وهو من تأليف وإخراج شادي فؤاد، مدير التصوير جوزيف كرم، مونتاج محمد عيد، موسيقى أحمد الصاوي.