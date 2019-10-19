حلا شيحة: "لبنان بلد أمي وأتمنى تضل قوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرصت الفنانة حلا شيحة، على التعليق على الأحداث الأخيرة التي وقعت في لبنان. ونشرت حلا، صورة لعلم لبنان عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "لكل أهل لبنان بلدي التاني وبلد أمي ناديا زيتون، بتمنى من قلبي أشوف لبنان تضل قوية وتضل متماسكة وتضل بخير". يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت، يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.

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