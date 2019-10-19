39 صورة من حفل زفاف مريم قورة بحضور دينا الشربيني وعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- مصطفى الشيمي:

شهد حفل زفاف مريم قورة، ابنة الدكتور محمد قورة، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وكان من بين الحضور: الفريق أحمد شفيق، الدكتور حسام بدراوي، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، الإعلامي خيري رمضان، الإعلامي عمرو الليثي، ومن الفنانين: ليلى علوي، أشرف زكي وزوجته روجينا، لقاء سويدان، محمد محسن وزوجته هبة مجدي، وسمير الإسكندراني.

كما حضر "نرمين الفقي، أحمد رزق وزوجته، دينا فؤاد وابنتها، إيمان العاصي وابنتها، أحمد شوبير، ريم البارودي، أسامة منير، سامح الصريطي، عبير صبري، أميرة العايدي، نهال عنبر، عمرو عبدالجليل، وعفاف شعيب".

Advertisements

وتواجد في حفل الزفاف الفنان عمرو دياب، بصحبة الفنانة دينا الشربيني التي ارتدت فستانًا من اللون الأزرق، وقام بغناء أكثر من أغنية وتفاعل معه الحضور بالرقص والغناء.

وأقيم عقد قران مريم وإسلام نهاية العام الماضي بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وحضره عدد كبير من السياسيين والفنانين والرياضيين، فيما تولى الداعية الإسلامي الشهير مصطفى حسني، مهمة عقد القران.

يذكر أن مريم قورة ابنة الفنانة عبير منير، وشقيقة الفنانة ملك قورة، وشاركت في تجربة سينمائية وحيدة بمرحلة الطفولة، وهي فيلم "غاوي حب" للنجم محمد فؤاد، بمشاركة شقيقتها الكبرى ملك التي احترفت العمل الفني.