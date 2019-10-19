إنجي علاء: "اللي هيركز في الحلقة الأولى من بلا دليل هيحل اللغز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الكاتبة إنجي علاء، مؤلفة مسلسل "بلا دليل"، الذي من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة CBC، إن الجمهور سيكون قادرًا على حل لغز العمل في حال تركيزه في أحداث الحلقة الأولى جيدًا.

وأضافت إنجي في بيان صحفي أن الحلقة الأولى تقدم جميع شخصيات المسلسل المشتبه في ارتكابهم جريمة القتل، التي تدور حولها أحداث المسلسل، متابعة "اللي هيركز في الحلقة الأولى من بلا دليل هيحل اللغز"، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور وأن تكون عند حسن ظنهم.

"بلا دليل" تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبدالناصر وأشرف زكي ومها نصار ومحمد لطفي شاهين.