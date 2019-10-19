هذا ما قاله تامر حسني ونانسي عجرم لـ الخليج 365 عن حفلهما في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - موسم الرياض أسعد مئات الآلاف من الزائرين منذ افتتاحه في 11 أكتوبر الجاري، والذي يحتضن في جعبته الكثير من المفاجآت والفعاليات العالمية، التي يأتي من ضمنها منطقة "الرياض بوليفارد"، خامس المناطق الرئيسية التي افتُتحت بحدث وكرنفال أسطوري وعالمي، وعلى مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم الذي يتسع لحوالي 6000 شخص، اكتظت الجماهير الغفيرة على جنبات المسرح، في الحفل الغنائي الذي جمع الفنانين نانسي عجرم وتامر حسني، حيث يوطِّد تامر حسني علاقته مع خشبة المسارح الفنية بالسعودية. ورغم أن تامر حظي بأن يكون من أوائل الفنانين العرب غناءً بالسعودية في عام 2018، فإن الرياض احتضنت حفلًا غنائيًّا له في فترة الربيع الماضي. وتأتي حفلة نانسي عجرم الأولى بالعاصمة عبر بوابة موسم الرياض، بعد أن تغنَّت في حفل غنائي ناجح أقيم في الساحل الغربي ضمن موسم جدة، في يوليو الماضي.

حضرت نانسي عجرم إلى الرياض قبل الحفل بساعات، لتوثِّق حضورها بصورة التقطتها ونشرتها في حسابها الرسمي محفورة بالرياض، ووقفت أيضًا على خشبة المسرح في نهار يوم الحفلة لأداء البروفات، لتؤدي بروفاتها مع فرقتها الموسيقية، وتقف على الاستعدادات في نهار يوم حفلتها مبكرًا، وحضر أيضًا تامر حسني إلى الرياض قبل الحفل بيوم، ليعلن استعداده للمشاركة في أولى الحفلات العربية بالعاصمة.

وقبل صعود نانسي على خشبة المسرح، التقت "الخليج 365" بنانسي، حيث تحدثت عن سعادتها الغامرة بإحياء حفلتها بموسم الرياض، وأشارت إلى أنه أجمل جمهور، وأضافت نانسي قائلة: "أريد أن أهنئ السعودية والرياض وهيئة الترفيه على جهودهم الكبيرة"، وقالت كذلك: "إن وقوفي على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم نقطة مهمة في مسيرتي الفنية".

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وصعدت نانسي على خشبة المسرح وسط عاصفة من الترحيب، حيث أطلَّت بفستان أسود وبرّاق، وقد قُوبلت بالتحية الكبيرة، لتفتتح وصلتها بأغنية "لو باقي ليلة"، للفنان الدكتور عبد الرب إدريس، لتؤدي أغنيته وسط حفاوة من الجمهور، وقدَّمت نانسي على مدى ساعة ونصف الساعة باقة من أعمالها الغنائية، التي ألهبت فيها مشاعر الحضور الجماهيري الغفير، حيث قدمت أعمالها القديمة والجديدة، لتلبّي بها مطالب جمهورها.

وقبل صعود تامر حسني على خشبة المسرح، التقت "الخليج 365" به، وتحدَّث عن افتتاحه لموسم الرياض، حيث أشار في البداية إلى أن حفلته الأولى بالرياض كانت ناجحة، وأنه سمع الكثير من الكلام الجميل الذي يشير إلى أن الحفلة ستكون ناجحة، وقال تامر إنه كل عامين أو ثلاثة يعمل لجولة يتمُّ التحضير لها، وأضاف تامر: "أتشرف بأن أحيي أولى حفلات موسم الرياض، وسعيد جدًّا بهذه المشاركة، خصوصًا بالإقبال الكبير على الحفلة، وأشكر في هذا الأمر الجمهور السعودي، وهذه محبَّة متبادلة، وأنا من محبِّي الجمهور السعودي"، وقال تامر أيضًا: "بكل الحفلات التي أحييها في العالم أرى الجمهور السعودي ضخمًا جدًّا في حفلاتي، وحالة الحب واصلة لي بالفعل، وكان تفكيري طوال الوقت أن يُتَوَّجَ الحب بحضوري إلى السعودية، وعندما جاءت الفرصة أتيت بكل سعادة وبكل حب، والجمهور السعودي المتذوق للفن يعلم كم أحبه وأحب الغناء أمامه". وحول اهتمام هيئة الترفيه بحضور تامر حسني في الفعاليات الفنية السعودي، تحدث تامر متقدِّمًا بالشكر للمستشار تركي آل الشيخ، مشيدًا بالإنجازات التي تحققها هيئة الترفيه، وتمنى دوام السعادة على الشعب السعودي.

وصعد تامر حسني إلى المسرح وسط تحية كبيرة من الجماهير الغفيرة، بالتزامن مع إطلاق الألعاب النارية التي أسهمت في جمالية المسرح والمكان والزمان. وألقى تامر التحية على الجمهور، متنقلًا بين أرجاء المسرح، وأعرب عن محبته للجمهور السعودي الغفير الذي يكنُّ له كل محبة وتقدير، وقدم تامر حسني وصلاته الغنائية المنوعة للجمهور الذي لم يهدأ للحظة وتفاعل بشدة مع أغانيه، ومع ختام حفلته شكر تامر حسني الجمهورَ السعودي وجمهورَ الرياض على حضورهم للحفلة، متمنيًا أن يكون الوقت الذي أمضوه معًا وقتًا سعيدًا.

يُذكر أن الحفلة الغنائية حظيت بأن تكون أولى الحفلات العربية في موسم الرياض، على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، حيث كانت استعدادات المسرح احترافية، وكان الحفل بتنظيم من بنش مارك، وقد نفدت تذاكر الحفلة الغنائية (6000 تذكرة) فور طرحها.

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