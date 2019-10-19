بالفيديو: هجوم على فنانة خليجية بسبب ما طلبت الحصول عليه مع هدايا يوم ميلادها

أثارت الممثلة والإعلامية الكويتية فاطمة العبدالله موجة واسعة من الانتقادات بعد ظهورها في مقطع فيديو تحدثت فيه عن الهدايا التي قد تتلقاها لمناسبة يوم ميلادها وخصوصاً إذا كانت باهظة الثمن.
وتوجهت إلى صديقاتها بالقول إنهن قد يخسرنها في حال لم يفعلن ما تطلبه. وشددت على ضرورة أن يعطينها الفاتورة لكي تتمكن من استبدال الهدية في حال لم تحظ بإعجابها.
وسألت: “ما تريدين الهدية تعجبني؟ أنا عندي ذوق غير”. وتعرضت على إثر هذا للسخرية حيث رأى الكثيرون أن ما تطلبه غير لائق.
وجاء في التعليقات: “شحاد ويتشرط” و”على فكرة خسارتك مكسب” و”شحاذات” و”استحي ع وجهك وقولي حلوة الهدية مو ارجعها اصلاً حلاتها يشوفونك لابستها من زينك عاد”. وحقق المقطع المصور أكثر من 23 ألف مشاهدة.
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