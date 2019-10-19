بعد نهاية مسلسل جمان.. جلسة تصوير رومانسية لنور الغندور ومهند الحمدي

خضع النجمان مهند الحمدي ونور الغندور لجلسة تصوير رومانسية، جعلتهما حديث رواد السوشيال ميديا بعد أيام قليلة من نهاية مسلسل “جمان” الذي قاما ببطولته سوياً. وأطلت نور الغندور ببدلة كلاسيكية باللون الأحمر اللامع، بينما اختار مهند الحمدي اللون الأزرق الداكن لإطلالته، ليصبحا معاً ثنائي رومانسي يليق بأغلفة كروت المعايدة في عيد الحب.

وكانت جلسة التصوير جزء من حوار خضع له الثنائي لصالح مجلة “زهرة الخليج”، حيث أجابا عن السؤال الذي يكرره الجمهور حالياً حول ما إذا كانا يعيشان قصة حب سرية.

ورداً على هذا التساؤل، قالت نور الغندور: “بالنسبة لي أشعر بالسعادة لهذا الانسجام الذي يجمع بيني وبين مهند على مستوى العمل، وأن إحساسنا وصل للناس وجعلهم يعتقدون أن هناك علاقة حب بيننا.. وهو أمر يُحسب للمخرج خالد جمال أنه استطاع أن يشتغل على إحساسنا وأن الرسالة تصل بشكل صادق يجعل الناس يقتنعون به”.

ثم استطردت النجمة المصرية المقيمة في الكويت بقولها: “الحقيقة مهند أخي وزميلي وأنا أتمنى له أفضل فتاة في الدنيا، ووقتها سأكون أول من يحضر عرسه بل أنا من سأزفه لعروسه”.

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