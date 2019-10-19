بالصور: وصول الفنانة نانسي عجرم إلى الرياض استعداداً لإحياء حفلها الليلة

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للحظة وصول الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى الرياض استعداداً لإحياء حفلها الليلة. ونشرت الفنانة اللبنانية صورة لها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فور وصولها علقت عليها “هنا الرياض #السعودية #المملكة_العربية_السعودية #نانسي_عجرم”.

وتحيي عجرم بصحبة الفنان المصري تامر حسني حفلة الليلة ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي والتي ستقام على المسرح الفني في الرياض بوليفارد.

من جانبه نشر المطرب المصري تامر حسني مساء أمس صورة له بصحبة عدد من مرافقيه إلى الرياض – عبر تطبيق انستجرام – معلقاً “إن شاء الله في الطريق الي المملكة العربية السعودية – مدينة الرياض”.

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