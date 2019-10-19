بالفيديو.. شيماء سيف تحتفل بعيد زواجها الأول على طريقتها الخاصة

احتفلت الفنانة شيماء سيف، بعيد زواجها الأول من خلال مقطع فيديو لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلقت شيماء على الفيديو: "سنة أولى جواز كلسنة وأنت حبيبى وأبويا وأخويا وصاحبى كل سنة وأنت أكبر عوض ورزق من ربنا وربنا ميحرمنيش منك أبدا ونعيش سوا يارب العمر كله".
ويذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف مسلسل "الزوجة 18" الذي خاضت به الموسم الدرامي الماضي، بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، سلوى خطاب.
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