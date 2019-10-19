بالصور.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالرياض

أحيا المطرب تامر حسنى، حفلًا غنائيًا ضخمًا فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات الموسم الترفيهى، مساء أمس، الجمعة.
وقدم "حسني" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجملأغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح منها "عيش بشوقك" و"ناسينى ليه" و"كل مرة" و"كفاياك أعذار" وغيرها.
ويذكر ان ينتظر الفنان تامر حسنى عرض فيلمه "الفلوس" المقرر طرحه بدور العرض يوم 3 يناير المقبل، ويشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، تأليف محمد عبد المعطى.
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