تعرف على تفاصيل حفل هاني شاكر بمهرجان الموسيقى العربية

يستعد كل من أمير الغناء العربي هاني شاكر والمطربة سوما والمطربة فرات قدوري، لإحياء خامس ليالي مهرجان الموسيقي العربية، وذلك يوم الثلاثاء 5 نوفمبر المقبل علي المسرح

الكبير وذلك بقيادة مصطفي حلمي.

ويذكر أن انطلاق الدورة الـ 28 من المهرجان في الفترة ما بين 1 و12 نوفمبر

المقبل، ومن المقرر أن يتم تكريم الفنان محمد منير خلال حفل الافتتاح، ويُحيي الفنان مدحت صالح، حفلًا غنائيًا ضخمًا في اليوم التالي، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا، يليه حفلات للفنانة رحاب مطاوع، والفنان عمرو سليم.