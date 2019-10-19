غدًا.. بهاء حمد أبو آدم ومصطفى مسعد يحييان حفلًا شعريًا بالساقية

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوى حفلًا شعريًا غنائيًا، لكل من الشاعر بهاء حمد أبو آدم والمطرب مصطفى مسعد، مساء غدًا، الأحد، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
بدأ بهاء كتابة الشعر الحر عام 2012 وشارك فيالعديد من الندوات الثقافية والأمسيات الثقافية في محافظات مصر كما أحيا العديد من الحفلات الشعرية الموسيقية والتي تحمل اسمه واستضيف في العديد من المناسبات وحفلات التكريم وشارك أيضًا في حفلات مشتركة مع مجموعة من الشعراء.
شارك مصطفى في العديد من الحفلات في العزف والغناء وعمل مع شعراء ومطربين لهم مكانة في الوسط الفني ومنهم الشاعر "عمرو قطامش" وانضم لفريقه (لغة ريتمات) وشارك الفرقة في العديد من الحفلات بساقية عبدالمنعم الصاوي والجامعة البريطانية.
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