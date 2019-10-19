الليلة.. عرض "ولاد البلد" على خشبة مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ

يقام مساء اليوم، السبت، عرض "ولاد البلد" بقصر ثقافة شرم الشيخ، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

يشار إلى أن "ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون

الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

يذكر أن العرض بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد

صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، تأليف مصطفى سليم، إخراج محمد الشرقاوي.