تعرف على موعد وتفاصيل العرض الخاص لفيلم "عندي صورة"

يقيم فريق عمل فيلم "عندي صورة" عرضًا خاصًا للعمل، وذلك بقاعة زاوية بسينما كريم، في تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين المقبل الموافق ٢٩ أكتوبر الجاري، بحضور صناعة

ونخبة من السينمائيين والفنانيين.

ويشار إلى أن تدور أحداث الفيلم حول مطاوع عويس الكومبارس المصري الذي ظهر في ألف فيلم منذ

عام ١٩٤٠ حتى ٢٠١٥ وعبر حياته يأخذنا في رحلة إلى التاريخ المخفي للسينما المصرية.

ويذكر أن الفيلم حاصل على الجائزة الذهبية في مهرجان الجونة لأحسن فيلم عربي، كما حصل على الجائزة الذهبية لمهرجان طرابلس والشارقة والمهرجان القومي للسينما.