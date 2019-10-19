عمرو دياب يطرح أغنية ” قدام مرايتها ” من ألبومه الجديد

كتب امير فتحي في السبت 19 أكتوبر 2019 03:56 مساءً - طرح الفنان المصري ” عمرو دياب ” أغنية جديدة بعنوان ” قدام مرايتها ” من ألبومه الجديد ” أنا غير ” خلال الساعات القليلة الماضية . وهي تعد الأغنية السادسة التي قام بطرحها من الألبوم حتى الآن بعد أن أصدر كلا من أغاني : ” بحبه ” و” أنا غير ” و” يوم تلات ” و” تحيرك ” و” متغير ” . أغنية ” قدام مرايتها ” من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور . Advertisements وبعد طرح الأغنية بساعات قليلة انتشرت انتشار سريعا على مواقع التواصل الإجتماعي . ومن المتوقع أن يطرح عمرو دياب ألبومه ” أنا غير ” كاملا خلال الفترة القادمة .

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