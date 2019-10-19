هل “لطشت” أصالة زوجها بهذه التغريدة؟

متابعة بتجـــــــــــرد: بعدما انتشرت في الأيام الماضية معلومات عن طلبها الإنفصال عن زوجها المخرج المصري طارق العريان بسبب خيانته لها، فاجأت الفنانة السورية اصالة نصري بتشبيه الإعتصام في لبنان بالسيدة الّتي تعرّضت للخيانة من شريكها.

وفي التفاصيل، فقد غرّدت اصالة نصري قائلةً “الشّعب عامل متل الستّ الّلي ما بتطلب الإنفصال إلّا إذا شريكها خانها وبالغ، لأنّه مين بيتمنّى المجهول وبيرحله؟”.

وتابعت اصالة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر “شويّة قهر وشويّة ظلم وشويّة إهمال مقبولين، بسّ كلّ شي بيزيد عنّ حدّه بينقلب ضدّه، والله ينصر شعوبنا العربيّه ويحمي أهلنا أين ما ظُلموا وأين ما ثاروا #لبنان”.

واعتبر بعض المغرّدين أن اصالة نصري قد لطشت زوجها أيضاً في هذه التغريدة، فكتب أحدهم ” حلوو توجيه رسالتك للطرفين: زوجك ولبنان”.