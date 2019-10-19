بالفيديو: لحظة سقوط ليدي غاغا عن المسرح

متابعة بتجـــــــــــــرد: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط النجمة الأمريكية ليدي غاغا عن المسرح مع أحد المعجبين في لاس فيغاس.

ويظهر في الفيديو كيف يقوم المعجب بحمل ليدي غاغا بين ذراعيه ثم يتعثر، ويسقطان معها عن المسرح باتجاه حشد من المشجعين في الصف الأمامي.

وعلى الرغم من الحادثة عادت ليدي غاغا إلى المسرح وأكملت الحفل الغنائي كما لو أنه لم يحدث شيئًا.