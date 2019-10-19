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شكرا لقرائتكم خبر عن رواد تويتر يشيدون بحلقة مى كساب فى برنامج "معكم منى الشاذلى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الفنانة مى كساب العديد من الإشادات على موقع التواصل "تويتر" عن حلقاتها فى برنامج "معكم منى الشاذلى"، الذى عرض أمس الجمعة عبر شاشة قناة "cbc".
مى كساب
طرحت مى كساب مؤخرا أغنية "البنية" على طريقة الفيديو كليب عبر "يوتيوب"، ضمن أغانى ألبومها الأخير "أنا لسه هنا"، الذى طرحته مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا، من كلمات أحمد مرزوق وألحان أوكا وأورتيجا، وإخراج كامبا.
مى كساب
يذكر أن مى كساب يعرض لها حاليا فى السينمات فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، بطولة أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، سيناريو وحوار رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله.
مى كساب
يبث برنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، من الأربعاء للجمعة، فى تمام الساعة التاسعة مساءً.
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