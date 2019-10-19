شكرا لقرائتكم خبر عن لمياء قيقة: التواجد النسائى أهم ما يميز أيام قرطاج السينمائية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السينمائية التونسية لمياء قيقة المندوبة العامة لمهرجان أيام قرطاج السينمائية عن أن دورة هذا العام يميزها التواجد النسائى فهناك 19 مخرجة مشاركة فى فعاليات المهرجان.

وأضافت لمياء هذا الكم من التواجد النسائى السينمائى ليس اختيارنا لكن المرأة العربية والأفريقية متواجدة بطبيعتها فى السينما كمنتجة ومخرجة وممثلة وتقنية وفى جميع عناصر العمل السينمائى.

وأشارت قيقة أيضا تتميز أيضا الدورة الثلاثون بوجود أفلام كثيرة كعمل اول لمخرجيها فهناك 14 فيلم عمل اول كما تتميز الدورة بتواجد السودان بقوة ومشاركة فيلم سعودى وفيلم يمنى والجزائر أيضا لها حضور مميز في دورة هذا العام.

يذكر أن مهرجان أيام قرطاج السينمائية قد استقبل 674 فيلما عربيا وأفريقيا أنتجت بين سنتى 2018 و2019 لهدف المشاركة فى المسابقات الرسمية، كما أن عدد الأفلام المبرمجة فى مختلف أقسام هذه الدورة سواء المسجلة على الموقع الرسمى لأيام قرطاج السينمائية، التى تم اقتناؤها لعرضها فى مختلف الأقسام بلغ 170 فيلما، ويشارك فى المسابقات الأربعة الرسمية 44 فيلما سينمائيا منهم 12 فيلما مرشحا للأفلام الروائية الطويلة و12 فيلما مرشحا فى مسابقة الوثائقى الطويل و12 فيلما فى قسم الروائى القصير و8 أفلام فى قسم الوثائقى القصير وفى قسم "نظرة خاصة على السينما التونسية"، اختارت لجنة مستقلة 9 أفلام.