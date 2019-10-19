شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جنسية والد احمد مكي بعد رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى والد الفنان أحمد مكى، فى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، خلال إقامته فى دبى بدولة الإمارات، وسافر مكى برفقة أسرته إلى هناك لإلقاء النظرة الأخيرة على والده ودفنه بالأراضى الإماراتية.

ومن المعروف أن والد أحمد مكى يتمتع بالجنسية الجزائرية وليس مصريا، حيث ولد فى وهران غرب الجزائر ثم انتقل إلى مصر واستقر فى حى الطالبية.

ويحضر النجم أحمد مكى لعمل مسرحى جديد بعنوان "حزلقوم"، حيث يعكف على كتابتها فى الوقت الحالى، ونشر مكى صورة لشخصية "حزلقوم" مؤخرا عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، التى قدمها فى مسلسله الشهير "الكبير"، وفى السينما أيضاً، ومن المقرر أن يقدم هذا العرض المسرحى فى السعودية فى الفترة من 27 لـ 30 نوفمبر المقبل.

وكانت آخر أعمال مكى مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم بيومى فؤاد، انتصار، ويزو، أوس أوس، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوى، فاروق هاشم، محمد محمدى، أحمد محيى، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.