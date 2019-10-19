شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير الجزء الثانى من فيلم Ghostbusters.. اعرف توقيت عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على فيلمGhostbusters الانتهاء رسمياً من تصوير الجزء الجديد من الفيلم الشهير الذى عرض لأول مرة 1984، على أن يعرض يوم 10 يوليو عام 2020 فى دور العرض السينمائى بجميع أنحاء العالم.

ونشر المخرج جيسون رايتمان، صورة من آخر يوم تصوير للفيلم، ليعلن عن الانتهاء رسمياً من مرحلة التصوير والانتقال لمرحلة المعالجة التصويرية.

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طاقم عمل فيلم Ghostbusters

وأزاحت الشركة المنتجة منذ فترة عن التريلر الرسمى للفيلم الذى يعد الفصل الثانى فى القصة التى بدأتها النسخة الأصلية منها وطرحت عام 1984، والذى سيشمل تمرير الشعلة إلى جيل جديد من المحققين غير العاديين.

وظهر فى التريلر الدعائى حظيرة تضىء عند قيام شخص ما بتلويث آلة، ومن ثم تتم إضاءة علامة إلمر بيرنشتاين من نسخة فيلم عام 1984 الأصلية، وعند الاقتراب من أبواب الحظيرة، تبدأ الظواهر الخارقة للطبيعة فى الظهور، ويظهر الجزء الخلفى من جهاز Ecto-1 الأصلى الكامل مع شعار Ghostbusters .

حقق فيلم "Ghostbusters" الأصلى إيرادات بلغت 242.2 مليون دولار على المستوى المحلى، وأكثر من 295 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، الفيلم كان من بطولة بيل موراى ودان أيكرويد وهارولد رميس وارنى هدسون وسيجورنى ويفر، وفقا لما نشره موقع " thewrap".