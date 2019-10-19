ما تعليق سهير رمزي على ارتداء الباروكة؟

أعربت الفنانة سهير رمزي عن دهشتها من الضجة الكبيرة التي أُثيرت حولها وحول صديقتها الفنانة شهيرة، بعد ظهورهما خلال الفترات الماضية في إحدى المناسبات العامة التي لها علاقة بالموضة.

وقالت سهير رمزي في تصريحات صحفية إنها ترفض تماماً تدخل أي شخص في حياتها الشخصية، وإن ارتداء الباروكة أمر شخصي لا يجوز لأحد أن يتدخل به، وأنها لم تعلن من قبل عن ارتدائها الحجاب طوال السنوات الطويلة الماضية، مؤكدة أن ما كانت ترتديه هو غطاء للرأس فقط للحشمة ليس أكثر، وأكدت أنها تحترم جمهورها، وتحترم نفسها، وتراعي تماماً ما تقوم به من أجل مشوارها الفني المميز.

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وأعلنت سهير رمزي عن نيتها للعودة مرة أخرى للتمثيل من خلال عمل درامي جديد ستعلن عنه خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحة أنها تقوم حالياً بقراءة عدد من النصوص الدرامية؛ لكي تعود من خلالها لجمهورها مجدداً، ولكنها لم تستقر على أي منها حتى الآن.

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وتعتبر الفنانة سهير رمزي من أهم نجمات السينما المصرية خلال فترتي السبعينيات والثمانينيات التي قدمت خلالهما مجموعة كبيرة من أعمالها السينمائية، وهي: الشياطين في إجازة، حتى لا يطير الدخان، رجل فقد عقله، البنات عايزة إيه، حكاية بنت اسمها محمود، مع حبي وأشواقي، قصة الحي الغربي، عضة كلب، كلاب الحراسة، معركة النقيب نادية، دموع صاحبة الجلالة، وغيرها من الأعمال السينمائية الأخرى.

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ولها أيضاً عدد قليل من التجارب التلفزيوينة، منها: أشجان، وزينب والعرش، وحبيب الروح، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل قصر العشاق مع الفنان عزت العلايلي ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية.