بالفيديو.. قبلة فاندام لرجاء الجداوي تثير ضجة عبر مواقع التواصل

شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديو إنستقرام، بمقطع مصور ظهرت من خلاله الفنانة رجاء الجداوي والنجم العالمي فاندام، وذلك خلال لقائهما بموسم الرياض الفني الذي يُقام بالمملكة العربية السعودية حالياً.

وظهر بالمقطع فاندام، وهو يقبل يد رجاء الجداوي؛ ما أثار دهشة الكثيرين، وتردد أنهما التقيا من قبل منذ عدة سنوات في أحد المهرجانات، وبينهما علاقة صداقة، إضافة إلى ذلك ما قام به النجم العالمي شاروخان معها؛ فقد أعطى لها جائزته التي حصل عليها.

وقد بدأ موسم الرياض الفني منذ أيام قليلة في أحد الفنادق الكبري بالرياض بحضور رئيس هيئة الترفية السعودية المستشار تركي آل الشيخ وعدد كبير من قيادات المملكة العربية السعودية.

تكريم عدد كبير من الفنانين في مواسم الرياض

وكرم تركي آل الشيخ بالحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن بالعالم أجمع؛ تقديراً لمجهوداتهم الفنية التي قدموها طوال مسيرتهم، ومن بين هؤلاء النجوم: فنان العرب محمد عبده، وأمير الغناء العربي هاني شاكر، والنجم الهندي شاروخان، ونجما هوليود جاكي شان وجان كلود فاندام، والفنان ناصر القصبي، والفنانة سعاد عبد الله، والفنانة أحلام، وكل من الفنانة يسرا، وإسعاد يونس، ورجاء الجداوي.

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وقد حضر الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن بمصر من بينهم: بيومي فؤاد، وهشام ماجد، وشيكو، وأشرف عبد الباقي، والمخرج أحمد الجندي، وعمرو مصطفى وعمرو دياب، ومحمد رمضان، وبهاء الدين محمد.

ومن المقرر أن يشارك في هذا الموسم الفنان يحيى الفخراني بمسرحيته الملك لير.



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